Павлова (Смирнова) Вера Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1915
Дата смерти15.09.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1946
Сын: Павлов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Павлов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
08.07.1948
Сын: Павлов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Павлов Алексей Александрович
Смерть
15.09.1981