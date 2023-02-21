Павлова (Смирнова) Вера Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Смирнова) Вера Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1915

Дата смерти

15.09.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1946

Сын: Павлов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Павлов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
08.07.1948

Сын: Павлов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Павлов Алексей Александрович

Смерть
15.09.1981
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