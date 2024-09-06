Гвоздева (Меновщикова) Авдотья Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГвоздева (Меновщикова) Авдотья Кузьмина

Гвоздева (Меновщикова) Авдотья Кузьмина

Место рождения

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гвоздев Илларион Андреев

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Гвоздев Кузьма (Косьма) Илларионов

Отец ребёнка: Гвоздев Илларион Андреев

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: (Гвоздева) Матрёна Илларионова

Отец ребёнка: Гвоздев Илларион Андреев

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.