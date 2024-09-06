Гвоздева (Меновщикова) Авдотья Кузьмина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Гвоздев Кузьма (Косьма) Илларионов
Отец ребёнка: Гвоздев Илларион Андреев
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: (Гвоздева) Матрёна Илларионова
Отец ребёнка: Гвоздев Илларион Андреев
Смерть
Неизвестно