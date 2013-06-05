Руфь
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1937
Дата смерти05.06.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1956
Сын: Рогулин Юрий
Отец ребёнка: Рагулин Михаил
Рождение ребёнка
20.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рагулин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рагулин Михаил
Смерть
05.06.2013