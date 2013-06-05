Руфь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руфь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1937

Дата смерти

05.06.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1956

Сын: Рогулин Юрий

Отец ребёнка: Рагулин Михаил

Рождение ребёнка
20.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рагулин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагулин Михаил

Смерть
05.06.2013
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