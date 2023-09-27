Соколова Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Клавдия
Отец ребёнка: Соколов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Нина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1985
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область