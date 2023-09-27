Соколова Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Клавдия

Отец ребёнка: Соколов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Нина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1985
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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