Segal (Rodniansky) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Segal (Rodniansky) Maria

Место рождения

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

06.06.1905

Дата смерти

17.06.1995

Пол

Женский

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

1868 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1905

Отец: Rodniansky Borukh

Мать: Rodniansky Rachel

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
09.11.1933

Муж: Segal Alexander

Рождение ребёнка
25.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Segal Alexander

Харьков, Харківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.06.1995
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва