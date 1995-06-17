Segal (Rodniansky) Maria
Место рождения
Дата рождения06.06.1905
Дата смерти17.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1905
Отец: Rodniansky Borukh
Мать: Rodniansky Rachel
Бракосочетание
09.11.1933
Муж: Segal Alexander
Рождение ребёнка
25.02.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Segal Alexander
Харьков, Харківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.06.1995
Похороны
Неизвестно