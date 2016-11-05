Чернышева (Башкирцева) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Башкирцева) Нина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1929

Дата смерти

05.11.2016

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1929

Отец: Башкирцев Андрей Михайлович

Мать: Башкирцева Фекла Степановна

Рождение ребёнка
07.06.1950

Дочь: Барановская Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Чернышев Геннадий Иннокентьевич

Рождение ребёнка
17.11.1954

Сын: Чернышев Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Чернышев Геннадий Иннокентьевич

Рождение ребёнка
18.12.1958

Сын: Чернышев Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Чернышев Геннадий Иннокентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Геннадий Иннокентьевич

Смерть
05.11.2016
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