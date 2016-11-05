Чернышева (Башкирцева) Нина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1929
Дата смерти05.11.2016
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1929
Рождение ребёнка
07.06.1950
Дочь: Барановская Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Чернышев Геннадий Иннокентьевич
Рождение ребёнка
17.11.1954
Сын: Чернышев Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Чернышев Геннадий Иннокентьевич
Рождение ребёнка
18.12.1958
Сын: Чернышев Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Чернышев Геннадий Иннокентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.2016