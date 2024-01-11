(Тейц) Христина Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тейц) Христина Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Между ?.04.1931 и ?.05.1931

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Tetz Frederich Karl

Мать: Tetz Louisa

Рождение ребёнка
15.02.1900

Сын: Гинтер Адам Адамович

Отец ребёнка: Гинтер Адам Христианович

хутор Егорьевка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гинтер Адам Христианович

Смерть
Между ?.04.1931 и ?.05.1931
спецпосёлок №11 г. Караганда
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