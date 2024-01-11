(Тейц) Христина Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиМежду ?.04.1931 и ?.05.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Tetz Frederich Karl
Мать: Tetz Louisa
Рождение ребёнка
15.02.1900
Сын: Гинтер Адам Адамович
Отец ребёнка: Гинтер Адам Христианович
хутор Егорьевка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между ?.04.1931 и ?.05.1931
спецпосёлок №11 г. Караганда