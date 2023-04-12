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(Гандурина) Ольга Владимировна
(Гандурина) Ольга Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Дата смерти
1935
Пол
Женский
Отец
Гандурин Владимир Антонович
1873 г.р.
Мать
Гандурина (De Scott) ?
1873 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Гандурин Владимир Антонович
Мать:
Гандурина ?
Смерть
1935
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