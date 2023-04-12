(Гандурина) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гандурина) Ольга Владимировна

(Гандурина) Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Гандурин Владимир Антонович

Мать: Гандурина ?

Смерть
1935