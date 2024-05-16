Магницкий Василий Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти10.07.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Рождение ребёнка
02.01.1864
Сын: Магницкий Иван Васильевич
Мать ребёнка: Магницкая Анна Евлампиевна
Нагуево
Рождение ребёнка
01.07.1865
Дочь: (Магницкая) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Магницкая Анна Евлампиевна
Рождение ребёнка
01.02.1867
Сын: Магницкий Федор Васильевич
Мать ребёнка: Магницкая Анна Евлампиевна
Рождение ребёнка
02.11.1868
Сын: Магницкий Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Магницкая Анна Евлампиевна
Рождение ребёнка
04.09.1875
Дочь: (Магницкая) Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Магницкая Анна Евлампиевна
Рождение ребёнка
23.02.1885
Дочь: (Магницкая) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Магницкая Анна Евлампиевна
Смерть
10.07.1917
Похороны
Неизвестно
Князь-Владимирскому кладбищу Владимира на Клязьме