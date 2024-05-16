Магницкий Василий Платонович 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Магницкий Василий Платонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

10.07.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Магницкий Платон Иванович

Мать: Магницкая Марфа Марковна

Рождение ребёнка
02.01.1864

Сын: Магницкий Иван Васильевич

Мать ребёнка: Магницкая Анна Евлампиевна

Нагуево
Рождение ребёнка
01.07.1865

Дочь: (Магницкая) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Магницкая Анна Евлампиевна

Рождение ребёнка
01.02.1867

Сын: Магницкий Федор Васильевич

Мать ребёнка: Магницкая Анна Евлампиевна

Рождение ребёнка
02.11.1868

Сын: Магницкий Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Магницкая Анна Евлампиевна

Рождение ребёнка
04.09.1875

Дочь: (Магницкая) Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Магницкая Анна Евлампиевна

Рождение ребёнка
23.02.1885

Дочь: (Магницкая) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Магницкая Анна Евлампиевна

Смерть
10.07.1917
Похороны
Неизвестно
Князь-Владимирскому кладбищу Владимира на Клязьме

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