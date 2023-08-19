Козлова (Гальцова) Матрона Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Гальцова) Матрона Александровна

Место рождения

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.05.1867

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Василий Иванович

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.12.1881

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Василий Иванович

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно