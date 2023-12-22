Близняк Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Близняк Константин

Место рождения

Черневичи, Воложинский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Черневичи, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
22.12.1868

Дочь: Боровая Анастасия

Мать ребёнка: не указана

Черневичи, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
24.05.1870

Сын: Близняк Николай

Мать ребёнка: не указана

Черневичи, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
17.08.1875

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1882

Сын: Близняк Степан

Мать ребёнка: не указана

Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Смерть
Неизвестно
Вишнево, Воложинский район, Минская область
Похороны
Неизвестно
Вишнево, Воложинский район, Минская область
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