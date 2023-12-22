Близняк Константин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1868
Дочь: Боровая Анастасия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1870
Сын: Близняк Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1875
Дочь: Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1882
Сын: Близняк Степан
Мать ребёнка: не указана
Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно