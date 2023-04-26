(Вайвод) Розалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Вайвод) Розалия

(Вайвод) Розалия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вайвод Тумаш

Мать: Вайвод Гелена

Смерть
Неизвестно