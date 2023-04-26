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(Вайвод) Розалия
(Вайвод) Розалия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Вайвод Тумаш
Мать
Вайвод (Рушиник) Гелена
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Вайвод Тумаш
Мать:
Вайвод Гелена
Смерть
Неизвестно
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