Касимович(Просвирнин) Фёдор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимович(Просвирнин) Фёдор Михайлович

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Место рождения

Саранск

Дата рождения

17.03.1905

Дата смерти

30.01.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1905

Отец: Просвирнин Михаил

Мать: не указана

Саранск
Бракосочетание
?.08.1928

Жена: Касимович Елизавета Фёдоровна

Яранск
Рождение ребёнка
11.04.1929

Сын: Касимович Юрий Фёдорович

Мать ребёнка: Касимович Елизавета Фёдоровна

Яранск
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Касимович Елизавета Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.04.1938

Сын: Касимович Станислав Фёдорович

Мать ребёнка: Касимович Елизавета Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касимович Елизавета Фёдоровна

Смерть
30.01.1989
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Востряковское
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