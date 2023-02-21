Касимович(Просвирнин) Фёдор Михайлович
Место рожденияСаранск
Дата рождения17.03.1905
Дата смерти30.01.1989
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1905
Отец: Просвирнин Михаил
Мать: не указана
Саранск
Бракосочетание
?.08.1928
Яранск
Рождение ребёнка
11.04.1929
Мать ребёнка: Касимович Елизавета Фёдоровна
Яранск
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Касимович Елизавета Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.04.1938
Сын: Касимович Станислав Фёдорович
Мать ребёнка: Касимович Елизавета Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касимович Елизавета Фёдоровна
Смерть
30.01.1989
Похороны
Неизвестно
Востряковское