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ПЕТР СЕРГЕЕВ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: СЕРГЕЙ МИРОНОВ

Мать: МАРИНА ИВАНОВА

Рождение ребёнка
1896

Дочь: МАРИЯ ПЕТРОВА

Мать ребёнка: АННА ИВАНОВА

Рождение ребёнка
1897

Дочь: МАРФА ПЕТРОВА

Мать ребёнка: АННА ИВАНОВА

Рождение ребёнка
1900

Сын: ИОАНН ПЕТРОВ

Мать ребёнка: АННА ИВАНОВА

Рождение ребёнка
1901

Дочь: МАТРЕНА ПЕТРОВА

Мать ребёнка: АННА ИВАНОВА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: АННА ИВАНОВА

Место жительства
Неизвестно
Незабудкино, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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