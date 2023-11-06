ПЕТР СЕРГЕЕВ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: СЕРГЕЙ МИРОНОВ
Мать: МАРИНА ИВАНОВА
Рождение ребёнка
1896
Дочь: МАРИЯ ПЕТРОВА
Мать ребёнка: АННА ИВАНОВА
Рождение ребёнка
1897
Дочь: МАРФА ПЕТРОВА
Мать ребёнка: АННА ИВАНОВА
Рождение ребёнка
1900
Сын: ИОАНН ПЕТРОВ
Мать ребёнка: АННА ИВАНОВА
Рождение ребёнка
1901
Дочь: МАТРЕНА ПЕТРОВА
Мать ребёнка: АННА ИВАНОВА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: АННА ИВАНОВА
Место жительства
Неизвестно
Незабудкино, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно