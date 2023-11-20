Злобина Евдокия Сысоева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобина Евдокия Сысоева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Марья Маркова

Отец ребёнка: Злобин Марко Михайлович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Злобин Яков Марков

Отец ребёнка: Злобин Марко Михайлович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Злобин Пантелей Марков

Отец ребёнка: Злобин Марко Михайлович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Злобин Симион Марков

Отец ребёнка: Злобин Марко Михайлович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Настасья Маркова

Отец ребёнка: Злобин Марко Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобин Марко Михайлович

Смерть
Неизвестно
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