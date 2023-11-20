Злобина Евдокия Сысоева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Марья Маркова
Отец ребёнка: Злобин Марко Михайлович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Злобин Яков Марков
Отец ребёнка: Злобин Марко Михайлович
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Злобин Марко Михайлович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Злобин Симион Марков
Отец ребёнка: Злобин Марко Михайлович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Настасья Маркова
Отец ребёнка: Злобин Марко Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно