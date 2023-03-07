Межина Клавдия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Межина Клавдия Борисовна

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Место рождения

Сосново, Мишкинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

14.03.1933

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1933

Отец: Погорелов Борис Григорьевич

Мать: Погорелова Валентина Меркурьевна

Сосново, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
04.05.1954

Дочь: Грехова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Далматово, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
31.03.1962

Дочь: Межина Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Межин Иван Михайлович

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.03.1972

Дочь: Межина Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Межин Иван Михайлович

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Межин Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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