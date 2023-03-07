Межина Клавдия Борисовна
Место рождения
Дата рождения14.03.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1933
Рождение ребёнка
04.05.1954
Дочь: Грехова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Далматово, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
31.03.1962
Дочь: Межина Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Межин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
05.03.1972
Дочь: Межина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Межин Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности