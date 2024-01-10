Манаев (Манаева) Минслу Бакиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаев (Манаева) Минслу Бакиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Халиулла Галиулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манаев Халиулла Галиулович

Место жительства
Неизвестно
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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