Ставицкий Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ставицкий Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Ивановна
Мать ребёнка: Ставицкая Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ставицкая Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ставицкая Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ставицкая Ефросинья