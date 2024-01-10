Ставицкий Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ставицкий Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ставицкий Пётр

Мать: Ставицкая Ефросиния Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Ивановна

Мать ребёнка: Ставицкая Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ставицкая Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ставицкий Павел Иванович

Мать ребёнка: Ставицкая Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ставицкая Ефросинья

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