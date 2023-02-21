Писклова (Макаренко) Галина Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писклова (Макаренко) Галина Федосеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1870

Дата смерти

09.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1895

Муж: Писклов Иван Поликарпович

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Писклова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Писклов Иван Поликарпович

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Писклов Максим Иванович

Отец ребёнка: Писклов Иван Поликарпович

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Писклов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Писклов Иван Поликарпович

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
21.10.1906

Дочь: Сизова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Писклов Иван Поликарпович

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
31.01.1909

Сын: Писклов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Писклов Иван Поликарпович

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Писклов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Писклов Иван Поликарпович

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Смерть
09.09.1960
Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
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