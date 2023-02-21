Писклова (Макаренко) Галина Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1870
Дата смерти09.09.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1895
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Писклова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Писклов Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Писклов Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
Около 1902
Отец ребёнка: Писклов Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
21.10.1906
Дочь: Сизова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Писклов Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
31.01.1909
Отец ребёнка: Писклов Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Писклов Иван Поликарпович
Смерть
09.09.1960