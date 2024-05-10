Дерш Станислав Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Марк Борнштейн. Мама | Воспоминания Татьяны Аркадьевны Борнштейн (в девичестве Мельницкой, 1910-2006 гг.), записанные её сыном по устным рассказам в сентябре 2020 года. | Опубликовано в журнале «Креща... Показать все
Смерть
Неизвестно