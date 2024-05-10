Дерш Станислав Станиславович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дерш Станислав Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Марк Борнштейн. Мама | Воспоминания Татьяны Аркадьевны Борнштейн (в девичестве Мельницкой, 1910-2006 гг.), записанные её сыном по устным рассказам в сентябре 2020 года. | Опубликовано в журнале «Креща... Показать все
Смерть
Неизвестно

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