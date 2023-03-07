Алёшин Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёшин Николай Павлович

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Место рождения

Некрасово, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Некрасово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1903
Некрасово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1932
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1978
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