Алёшин Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1903
Место жительства
С 1932
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1978