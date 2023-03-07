Савушкина (Соколова) Елена Степановна
Место рождения
Дата рожденияПосле 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1873
Отец: Соколов Степан
Мать: ?
Рождение ребёнка
28.11.1891
Сын: Савушкин Андрей Михаилович
Отец ребёнка: Савушкин Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
После ?.07.1893
Сын: Савушкин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Савушкин Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
20.08.1895
Отец ребёнка: Савушкин Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
24.04.1897
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Савушкин Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
23.08.1902
Дочь: Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Савушкин Михаил Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно