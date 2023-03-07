Савушкина (Соколова) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савушкина (Соколова) Елена Степановна

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Место рождения

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд

Дата рождения

После 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1873

Отец: Соколов Степан

Мать: ?

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1891

Сын: Савушкин Андрей Михаилович

Отец ребёнка: Савушкин Михаил Терентьевич

Рождение ребёнка
После ?.07.1893

Сын: Савушкин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Савушкин Михаил Терентьевич

Рождение ребёнка
20.08.1895

Сын: Савушкин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Савушкин Михаил Терентьевич

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
24.04.1897

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Савушкин Михаил Терентьевич

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1902

Дочь: Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Савушкин Михаил Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савушкин Михаил Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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