Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Антон Федорович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Дарья Антоновна
Отец ребёнка: Антон Федорович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Агрипина Антоновна
Отец ребёнка: Антон Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Федорович
Место жительства
Неизвестно
Мичково деревня Меленковский уезд Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно