Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1726 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Антон Федорович

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Дарья Антоновна

Отец ребёнка: Антон Федорович

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Агрипина Антоновна

Отец ребёнка: Антон Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Федорович

Место жительства
Неизвестно
Мичково деревня Меленковский уезд Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно