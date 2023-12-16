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Щёгин Владислав Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1969

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1969

Отец: Щёгин Виталий Иванович

Мать: Щёгина Тамара

Образование
С 1976 по 1984
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Школа №8, г.Узловая
Образование
С 1984 по 1987
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
ПТУ №31 г.Узловая, Тульской области
Работа или профессия
С 1990 по 2010
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Работа на заводе "АДС" г.Узловая Тульской области
Рождение ребёнка
22.07.2004

Сын: Щёгин Денис Владиславович

Мать ребёнка: Щёгина Наталья

Тула, город Тула, Тульская область
Проживает в г.Узловая Тульской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щёгина Наталья

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