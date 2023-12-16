Щёгин Владислав Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.08.1969
Отец: Щёгин Виталий Иванович
Мать: Щёгина Тамара
Образование
С 1976 по 1984
Школа №8, г.Узловая
Образование
С 1984 по 1987
ПТУ №31 г.Узловая, Тульской области
Работа или профессия
С 1990 по 2010
Работа на заводе "АДС" г.Узловая Тульской области
Рождение ребёнка
22.07.2004
Сын: Щёгин Денис Владиславович
Мать ребёнка: Щёгина Наталья
Тула, город Тула, Тульская область
Проживает в г.Узловая Тульской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щёгина Наталья