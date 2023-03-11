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Поддубный Силай Иванович
Поддубный Силай Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1902
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Поддубный Иван Иванович
Мать
Поддубная Неонилла Самойловна
1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
Поддубный Иван Иванович
Мать:
Поддубная Неонилла Самойловна
Смерть
1942
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