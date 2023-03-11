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Поддубный Силай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Поддубный Иван Иванович

Мать: Поддубная Неонилла Самойловна

Смерть
1942
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