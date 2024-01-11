Баширов Хабибулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиПосле 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Мансуров Башир
Мать: Мансурова Маглифа
Рождение ребёнка
1819
Сын: Баширов Фазлулла
Мать ребёнка: Баширова Фатима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баширова Магафаруз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асхутзямал
Мать ребёнка: Баширова Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абабзямал
Мать ребёнка: Баширова Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хайнириза
Мать ребёнка: Баширова Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баширов Губайдулла
Мать ребёнка: Баширова Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баширов Гибяйдулла
Мать ребёнка: Баширова Фатима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баширова Фатима
Смерть
После 1859