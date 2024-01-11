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Баширов Хабибулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

После 1859

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Мансуров Башир

Мать: Мансурова Маглифа

Рождение ребёнка
1819

Сын: Баширов Фазлулла

Мать ребёнка: Баширова Фатима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баширова Магафаруз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асхутзямал

Мать ребёнка: Баширова Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абабзямал

Мать ребёнка: Баширова Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хайнириза

Мать ребёнка: Баширова Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баширов Губайдулла

Мать ребёнка: Баширова Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баширов Гибяйдулла

Мать ребёнка: Баширова Фатима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баширова Фатима

Смерть
После 1859
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