Любимцева (Квашнина) Анжела Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимцева (Квашнина) Анжела Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.?

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.?

Отец: Квашнин Вячеслав Васильевич

Мать: Квашнина Ольга

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