Емельян Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельян Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1714 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Капитолина Ивановна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Капитолина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капитолина Ивановна

Смерть
Неизвестно