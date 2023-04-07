Емельян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Капитолина Ивановна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Михаил Емельянович
Мать ребёнка: Капитолина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Капитолина Ивановна
Смерть
Неизвестно