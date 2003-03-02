Гордиенко (Тощенко) Анастасия Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордиенко (Тощенко) Анастасия Демидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1929

Дата смерти

02.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1955

Сын: Гордиенко Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Гордиенко Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Гордиенко Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Гордиенко Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Гордиенко Григорий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордиенко Григорий Яковлевич

Смерть
02.03.2003
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