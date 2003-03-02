Гордиенко (Тощенко) Анастасия Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1929
Дата смерти02.03.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1955
Сын: Гордиенко Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Гордиенко Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Гордиенко Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Гордиенко Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Гордиенко Григорий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.2003