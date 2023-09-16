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Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

После 1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1749 и 1760 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Афанасий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Данилович

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Матрона Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Данилович

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Данилович

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Данилович

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Данилович

Смерть
После 1787
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