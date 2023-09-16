Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиПосле 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Афанасий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Матвей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Данилович
Смерть
После 1787