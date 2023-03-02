Карабаза Данил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабаза Данил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1912

Дата смерти

30.09.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1912

Отец: Карабаза Федосей

Мать: Карабаза Елена

Рождение ребёнка
13.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карабаза Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карабаза Мария

Смерть
30.09.1994
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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