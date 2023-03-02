Карабаза Данил
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1912
Дата смерти30.09.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1912
Отец: Карабаза Федосей
Мать: Карабаза Елена
Рождение ребёнка
13.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карабаза Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карабаза Мария
Смерть
30.09.1994
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область