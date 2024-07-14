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Симак Андрей Валентинович

Место рождения

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

13.09.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Бракосочетание
04.11.1989

Жена: Симак Наталья Анатольевна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.12.1991

Дочь: Соловьёва Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Симак Наталья Анатольевна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.02.1994

Сын: Симак Никита Андреевич

Мать ребёнка: Симак Наталья Анатольевна

Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область

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