Симак Андрей Валентинович
Место рождения
Дата рождения13.09.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Бракосочетание
04.11.1989
Рождение ребёнка
24.12.1991
Дочь: Соловьёва Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Симак Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
12.02.1994
Мать ребёнка: Симак Наталья Анатольевна
Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область