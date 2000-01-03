Рукавишников Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.01.2000
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1949
Дочь: Горшкова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Рукавишникова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рукавишникова Алевтина Владимировна
Мать ребёнка: Рукавишникова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рукавишников Николай Владимир
Мать ребёнка: Рукавишникова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.2000