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Рукавишников Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.01.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рукавишников Николай3 Васильевич

Мать: Рукавишникова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
22.12.1949

Дочь: Горшкова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Рукавишникова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рукавишникова Алевтина Владимировна

Мать ребёнка: Рукавишникова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рукавишников Николай Владимир

Мать ребёнка: Рукавишникова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукавишникова Анна Ивановна

Смерть
03.01.2000