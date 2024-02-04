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Пантелеева Лана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1970

Отец: Коваленко Александр

Мать: Коваленко Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пантелеев Андрей Александрович

Рождение ребёнка
12.03.1991

Дочь: Пантелеева Юлия Андреевна

Отец ребёнка: Пантелеев Андрей Александрович

Рождение ребёнка
12.03.1991

Дочь: Пантелеева Юлия Андреевна

Отец ребёнка: не указан

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