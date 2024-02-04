Пантелеева Лана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1970
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1970
Отец: Коваленко Александр
Мать: Коваленко Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пантелеев Андрей Александрович
Рождение ребёнка
12.03.1991
Дочь: Пантелеева Юлия Андреевна
Отец ребёнка: Пантелеев Андрей Александрович
Рождение ребёнка
12.03.1991
Дочь: Пантелеева Юлия Андреевна
Отец ребёнка: не указан