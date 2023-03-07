Антюхина (Попова) Прасковья Тихоновна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1883 ст.
Рождение ребёнка
20.09.1884 ст.
Дочь: Фекла Митрофановна
Отец ребёнка: Антюхин Митрофан Антиохович
Рождение ребёнка
03.12.1885 ст.
Сын: Антюхин Савва Митрофанович
Отец ребёнка: Антюхин Митрофан Антиохович
Рождение ребёнка
15.01.1887 ст.
Сын: Антюхин Антоний Митрофанович
Отец ребёнка: Антюхин Митрофан Антиохович
Рождение ребёнка
08.09.1888 ст.
Сын: Антюхин Сергей Митрофанович
Отец ребёнка: Антюхин Митрофан Антиохович
Рождение ребёнка
14.01.1889 ст.
Дочь: Матрона Митрофановна
Отец ребёнка: Антюхин Митрофан Антиохович
Рождение ребёнка
08.06.1891 ст.
Дочь: Антюхина Евфросинья Митрофановна
Отец ребёнка: Антюхин Митрофан Антиохович
Рождение ребёнка
04.09.1892 ст.
Сын: Антюхин Захарий Митрофанович
Отец ребёнка: Антюхин Митрофан Антиохович
Смерть
Неизвестно