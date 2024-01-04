Антон Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтон Петров

Антон Петров

Место рождения

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Петр Данилов

Мать: Ирина Сергеева

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Яков Антонов

Мать ребёнка: Варвара Ефремова

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Агафья Антонова

Мать ребёнка: Варвара Ефремова

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агафья младшая Антонова

Мать ребёнка: Варвара Ефремова

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Ефремова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close