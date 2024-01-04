Антон Петров
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Петр Данилов
Мать: Ирина Сергеева
Рождение ребёнка
1763
Сын: Яков Антонов
Мать ребёнка: Варвара Ефремова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Агафья Антонова
Мать ребёнка: Варвара Ефремова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Агафья младшая Антонова
Мать ребёнка: Варвара Ефремова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Ефремова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно