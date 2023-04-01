Исакова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898 ст.

Сын: Исаков Фёдор Абрамович

Отец ребёнка: Исаков Абрам

Степаново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
Горюшкино, Никитская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
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