Шабарова Наталия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабарова Наталия Евгеньевна

Место рождения

Заречье, Чудская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

12.08.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Заречье, Чудская волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
31.01.1910

Муж: Шабаров Петр Александрович

Боговское, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.05.1912

Сын: Шабаров Николай Петрович

Отец ребёнка: Шабаров Петр Александрович

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.08.1913

Сын: Шабаров Николай Петрович

Отец ребёнка: Шабаров Петр Александрович

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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