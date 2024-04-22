Шабарова Наталия Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения12.08.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1890
Бракосочетание
31.01.1910
Боговское, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.05.1912
Отец ребёнка: Шабаров Петр Александрович
Рождение ребёнка
22.08.1913
Отец ребёнка: Шабаров Петр Александрович
Смерть
Неизвестно