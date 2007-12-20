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Лавров Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1944

Дата смерти

20.12.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1944

Отец: ?

Мать: Лаврова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавров Серафим

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.12.2007
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