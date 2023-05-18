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Куракина Виктория Николаевна
Куракина Виктория Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Куракин Николай
Мать
Будко (Шайтура) Людмила Афанасьевна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Куракин Николай
Мать:
Будко Людмила Афанасьевна
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