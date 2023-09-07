Городилов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городилов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1955

Дочь: Драчева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Городилова Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
08.09.1955

Сын: Городилов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Городилова Елена Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городилова Елена Сергеевна

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