Яковлева Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1957
Сын: Шиширов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Шиширов Николай Артемьевич
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шиширов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Шиширов Николай Артемьевич
Смерть
Неизвестно