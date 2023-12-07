Белоус С. А. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоус С. А.

Белоус С. А.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корягина Е. В.

Мать ребёнка: Крапивко Екатерина. Григорьевна.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крапивко Н. С.

Мать ребёнка: Крапивко Екатерина. Григорьевна.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоус Владимир Саввич

Мать ребёнка: Крапивко Екатерина. Григорьевна.

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