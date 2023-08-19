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Фадеев Емельян Андреевич

Место рождения

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

24.08.1854

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Фадеев Андрей Ильич

Мать: Елена Фёдоровна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
14.06.1813

Жена: Христина Борисовна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Жениху 15, невесте 14. Свидетели: Борис Алексеевич, Степан Никифорович, Иван Семенович
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1820

Дочь: Фадеева Анастасия Емельяновна

Мать ребёнка: Христина Борисовна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
16.04.1833

Дочь: Ксения Емельяновна

Мать ребёнка: Христина Борисовна

Бракосочетание
09.11.1834

Жена: Ефимия Алексеевна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
24.08.1854
Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Причина смерти: от чахотки