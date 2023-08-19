Фадеев Емельян Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти24.08.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1798
Отец: Фадеев Андрей Ильич
Мать: Елена Фёдоровна
Бракосочетание
14.06.1813
Жена: Христина Борисовна
Жениху 15, невесте 14. Свидетели: Борис Алексеевич, Степан Никифорович, Иван Семенович
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1820
Дочь: Фадеева Анастасия Емельяновна
Мать ребёнка: Христина Борисовна
Рождение ребёнка
16.04.1833
Дочь: Ксения Емельяновна
Мать ребёнка: Христина Борисовна
Бракосочетание
09.11.1834
Жена: Ефимия Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.08.1854
Причина смерти: от чахотки