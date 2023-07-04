Ильгам Мухтаржанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильгам Мухтаржанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Луиза Фуатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамза

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зафар

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильноза

Мать ребёнка: не указана