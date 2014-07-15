таисия
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1928
Дата смерти15.07.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1955
Сын: Судаков николай
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.05.1960
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
15.07.2014