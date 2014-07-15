таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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таисия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1928

Дата смерти

15.07.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1955

Сын: Судаков николай

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.05.1960

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
15.07.2014
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