Перминов Влас Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перминов Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1920
Дочь: Новгородцева Анна Власовна
Мать ребёнка: Перминова Парасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перминова Капа Власовна
Мать ребёнка: Перминова Парасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Перминова Парасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перминова Парасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Перминова Парасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Перминова Парасковья
Смерть
Неизвестно