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Перминов Влас Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перминов Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1920

Дочь: Новгородцева Анна Власовна

Мать ребёнка: Перминова Парасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перминова Капа Власовна

Мать ребёнка: Перминова Парасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Максим Власович

Мать ребёнка: Перминова Парасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перминова Парасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Тихон Власович

Мать ребёнка: Перминова Парасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Лога Власович

Мать ребёнка: Перминова Парасковья

Смерть
Неизвестно
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