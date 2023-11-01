Саида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаида

Саида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Дети

Добавил:

ЗЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муслим

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амир

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниял

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