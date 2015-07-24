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Тимофеева - Орлова Тамара Петровна

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Место рождения

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

23.03.1931

Дата смерти

24.07.2015

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1931

Отец: Орлов Петр Афанасьевич

Мать: Орлова - Орлова Евстолия Илларионовна

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Геннадий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Геннадий Иванович

Смерть
24.07.2015
Москва, город федерального значения Москва
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