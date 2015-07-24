Тимофеева - Орлова Тамара Петровна
Место рождения
Дата рождения23.03.1931
Дата смерти24.07.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1931
Рождение ребёнка
13.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимофеев Геннадий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимофеев Геннадий Иванович
Смерть
24.07.2015