Морева (Гилева) Екатерина Василисковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти07.05.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1903 ст.
Муж: Морев Иван Осипович
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.05.1903 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
09.05.1903 ст.
Погребена на кладбище деревни Куликовой