Морева (Гилева) Екатерина Василисковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морева (Гилева) Екатерина Василисковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

07.05.1903 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1903 ст.

Муж: Морев Иван Осипович

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
07.05.1903 ст.
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
09.05.1903 ст.
Погребена на кладбище деревни Куликовой
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